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Son Dakika Güncel Ahıska Türkleri gönüllü asker olmak istiyor

Ahıska Türkleri gönüllü asker olmak istiyor

1 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Ahıska Türkleri gönüllü asker olmak istiyor, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov, Bakü'de gerçekleşen Türk Konseyi liderleri zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir görüme yaptı. Kassanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Ahıska Türklerinin gönüllü asker olma isteğini iletti.


Kassanov, "Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın komutasında, Suriye'de gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı'na dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıska Türkleri olarak tüm kalbimiz ve gücümüzle destek veriyoruz. 9 ülkede, yaşlısıyla genciyle, her ne olursa olsun canımızla malımızla vatanımız uğrunda ölmeye hazırız ve siz Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek talimatı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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