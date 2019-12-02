Ahıska Türkleri için yapılan seralar teslim edildi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedov, Gori Bölgesinde Ahıskalı Türkler için yapılan seraları yerinde inceledi.



Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkan Yardımcısı ve Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov, Gürcistan'ın Gori bölgesinde yaşayan Ahıskalı Türkleri ziyaret ederek, TİKA tarafından yapılan seraları yerinde inceleyerek teslim aldı. Ahmedov, "Bugün oldukça güzel bir gün. DATÜB organizasyonu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından bundan önce Ahıska'da yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik başlatılan arıcılık, seracılık, ev hanımlarına dikiş makineleri dağıtımı, yeni evlenmiş ailelere maddi yardım, evlerin çatılarının tamir tadilatı ile yıpranmış kapı ve pencerelerinin değiştirilmesi projeleri artık Gori'de yaşayan halkımızı da kapsamaktadır. Şöyle ki, bugün Gori'de, TİKA tarafından yapılan seralarımızı teslim alıyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gori'de yaşayan 12 Ahıskalı Türk ailelerin sera yapılması için müsait olan evlerinin bahçesine 160 metrekare büyüklüğünde seralar yapıldı. Bundan önce, milletimizin arıcılık ile uğraşması ve aile ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla 2015 yılında Arı kovanları dağıtmıştık. Şimdi sera teslimi gerçekleştirdiğimiz bu aile de onlardan sadece biridir. Bir hafta, 10 gün içerisinde ise Gori'de yaşayan halkımızın evlerinin yıpranmış, eskimiş pencere, kapı ve çatıları değiştirilmeye başlanacak" dedi.



Bu çalışmaları Türk milletinin kendilerine sağladığı destekle DATÜB Gürcistan Temsilciliği organizasyonu ile Gürcistan'da yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik yapılan faaliyetler olduğunu belirten Ahmedov, "DATÜB'ün üç nihai hedefleri içerisinde bulunan Ahıskalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde desteklenmesine biz de temsilcilik olarak özverili ve yorulmaz faaliyetlerimiz ile katkı sunmaya devam edeceğiz. Bize, bu faaliyetlerde hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçisi Sayın Fatma Ceren Yazgan'a, TİKA Tiflis Koordinatörü Sayın Necla Demirdağ'a, DATÜB Genel Başkanımız Ziyattin Kassanov'a ve emeği geçen herkese sukranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL