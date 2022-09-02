Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor

02.09.2022 19:56

Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor Ukrayna'daki savaştan tahliye edilerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma yazma öğreniyor.

Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor

ELAZIĞ - Ukrayna'daki savaştan tahliye edilerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma yazma öğreniyor.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada valilik koordinesi vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken Halk Eğitim Merkezi tarafından Türkçe Öğrenim Kursu açıldı. Kursalar katılan yüzlerce öğrenci, öz vatanlarında Türkçe öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. En büyük hedefleri üniversite okumak olan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti devletine minnettar olduklarını söyledi.

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye' ye geldiklerini belirten Filiz İsmailova, "Burada okuma yazma ve Türkçe öğreniyoruz. Çok memnunum. Allah herkesten razı olsun. Türkçeyi öğrenmek istiyorum. Çok seviyorum çünkü anavatanımızdayız. Biz buraya uçakla getirildik. Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ederim" dedi.

Ukrayna'dan geldiklerini ve Türkçe eğitim aldıklarını aktaran Ahmet Aliyev ise "Türkçe okuma yazma öğreniyoruz. Türkçeyi öğrenmekten çok mutluyum. Devletimize çok teşekkür ederim. Burada okumayı düşünüyorum. Ukrayna'da sağlık lisesinde okuyordum. Burada da devam ettirmeyi düşünüyorum. Hedefimde üniversite var ileride tıp okumayı düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ederim. Bizi Ukrayna'dan çekip çıkardı. Savaş oluyordu ve çok zor durumdaydık" diye konuştu.

Aziz Muzaffarov da "Ukrayna'dan geldim. Orada savaş oluyordu ve zor durumdaydık. Şu an Türkçe eğitimi alıyoruz. Hedefim doktorluk var. Herkesten Allah razı olsun. Türkçe öğrenmek istiyorum ve öğreniyoruz. Ukrayna'dan Türkiye'ye geldik. Elazığ'a yerleştirildik. Burada yeni bir hayata başladık" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Savaş, AB ile ilişkileri canlandırmak için fırsat olabilir' Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Savaş, AB ile ilişkileri canlandırmak için fırsat olabilir' Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, APA haber ajansının sorularını yanıtladı Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, APA haber ajansının sorularını yanıtladı Açıklaması
Kaynak: İHA

Ukrayna, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 19:56:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ahıska Türkleri, öz vatanlarında Türkçe okuma ve yazma öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement