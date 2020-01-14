Ahıska Türkleri 'toy' geleneklerini Erzincan'da sürdürüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleşen Ahıska Türkleri, 'toy' geleneklerini sürdürüyor.



Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 600'e yakın Ahıska Türkü ailesi, mutlu günlerinde Türkiye'de düğün olarak adlandırılan 'toy' geleneğinde bir araya geliyor.



Çalınan müzik eşliğinde Kafkas yöresine ait oyunları sergileyen Ahıska Türkleri, sünnet toyunda da 'kirve' geleneğini sürdürüyor.



Toyda açık artırma usulü en çok parayı ortaya koyan sünnet olacak çocukların kirvesi olma hakkı kazanıyor.



"Öz adetlerimizi Erzincan'da devam ettiriyoruz"



Ahıska geleneklerinin dünyanın hiçbir yerinde değişmediğini belirten Guzel Kahraman, "Ukrayna'dan geldik ama öz adetlerimizi unutmadık. Rusya'da, Ukrayna'da aynı şekilde Amerika'da da adetlerimizden hiçbir şey değişmedi. Erzincan'da da devam ediyoruz. Asırlarda geçse her zaman devam edeceğiz. Bugün bizim sünnet toyumuz var. 3 tane oğlumun sünnet toyu yani adetlerimizde nasılsa Erzincan'da bizim adetlerimiz yok ama biz adetlerimizi yaşatıyoruz" dedi.



"Barış Manço hayranı Ahıskalı sanatçı"



Öte yandan toyda katılımcıların ısrarı üzerine kısa bir süre sahne alan İkram Rizman (58) merhum sanatçı Barış Manço'nun hayranı olduğunu belirtti.



Gençlik yıllarında hep Barış Manço'nun şarkılarını dinleyip sahne aldığı Ukrayna'da seslendirdiğini ifade eden Rizman, "1989 yılında Özbekistan'dan Ukrayna'ya geldik. Ukrayna'da çok sahne alıyordum. Ukrayna'da yıl içerisinde sayısız bayramlar oluyor. Bende bol bol sahneye çıkıyordum. Barış Manço'yu ben rüyalarımda görüyordum. Benim en sevdiğim şarkıcı zaten Barış Manço'dur. Bir defasında kendisiyle anım olmuştu. Uzaktan sesini işittim. Çalışıyordum işimi bırak sese doğru koştum. Nerde çalıyor diye bakarken şarkı kesildi. Akşam oldu garip garip geldim. Neredeydi bu ses diye düşündüm durdum. Sonrasında sordum. Nerede çalıyordu diye sonra bana dediler radyoda çalıyordu diye. Hiç unutmam böyle bir anım olmuştu" diye konuştu. - ERZİNCAN