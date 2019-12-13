Ahıska Türklerinden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika

Ahıska Türklerinden Anıtkabir'e ziyaret

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) üyeleri, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yılında düzenlenen anma programları sebebiyle bulundukları Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) üyeleri, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yılında düzenlenen anma programları sebebiyle bulundukları Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek geldikleri Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen DATÜB heyeti, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dünyanın 9 farklı ülkesinden gelen bin 500 kişilik Ahıska Türk heyetinde DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş'ın yanısıra DATÜB İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve Ege Temsilcisi İbrahim Agara, Bursa İl Temsilcisi Paşabey Alihan ve Ahıska sürgününü yaşayan yaşlılar da yer aldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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