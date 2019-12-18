Ahıska Türklerinden Kaymakam Erat'a ziyaret - Son Dakika
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Ahıska Türklerinden Kaymakam Erat'a ziyaret

6 saat önce

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) heyeti, Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.

Ahıska Türklerinden Kaymakam Erat'a ziyaret, System.String[]

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) heyeti, Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Ahlat Temsilcisi Rıdvan Ömer, Ahıskalı sanatçı Ahmet Şenli ve Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Feridun İbrahim, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Uçar, Kaymakam Erkan İsa Erat'a DATÜB faaliyetleri ve Ahlat'ta yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik projelerle ilgili bilgiler vererek, yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.


Bölgede yaşayan Ahıskalılarla yakinen ilgilendiğini dile getiren Ahlat Kaymakamı Erat, burada yaşayan Ahıskalı Türklere iş imkanları sağlanması doğrultusunda da proje çalışmalarının devam ettiğini, bunun yanı sıra sağlanan yardımların ise süreceğini vurguladı.


DATÜB olarak taleplerini dile getiren Genel Sekreter Fuat Uçar, Kaymakam Erat'a DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını da iletti. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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