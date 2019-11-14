Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümüne ilişkin fotoğraf sergisi açıldı.

Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı acı günleri anmak amacıyla Tiflis'teki Sovyet İşgali Müzesi'ndeki sergi törenle açıldı.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Milli Müzesi Genel Müdürü Davit Lortkipanidze, Gürcistan'ın Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularında Devlet Bakanı Yardımcısı Lia Gigauri, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, dostluk grubu üyesi milletvekilleri Zafer Işık, Uğur Bayraktutan, Arslan Kabukcuoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve dünyanın çeşitli noktalarından Tiflis'e gelen çok sayda Ahıska Türkü katıldı.

Törende konuşan Lortkipanidze, sergide, SSCB döneminde Gürcistan'da yaşayan vatandaşlara yönelik baskı ve sürgünleri anlatan resimlerin yer aldığını belirterek, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yaptığı baskın ve sürgünlerden maalesef SSCB'de yaşayan tüm milletler ve halklar etkilendi." dedi.

Stalin tarafından 75 yıl önce Ahıska Türkleri'nin ana vatanlarından sürgün edilmesini anmak için bir araya geldiklerini kaydeden Lortkipanidze, "Din farklılığına rağmen Ahıska Türkleri bu ülkenin çok sadık vatandaşlarıydı." şeklinde konuştu.

Gigauri ise Kasım 1944'de Ahıska Türkleri'nin sürgün edilmesini trajik olaylar olarak nitelendirerek, "Bu facia 20 bin aileyi mağdur eden bir felaketti." dedi.

"Bu aileler kendi yurdundan sürgün edildi. İnsanların faciası sürgünden sonra da devam etti. Bu insanlar dünyanın çeşitli noktalarında ağır şartlarda yaşamaya başladı." ifadesini kullanan Gigauri, "Ama onları birleştiren konu Gürcistan'dır, onlar Gürcistan'ı doğdukları ülke olarak biliyor ve hatırlıyor." diye konuştu.

Kassanov ise "Bizim bugün buraya gelmemizin amacı, Ahıska Türkleri olarak 75 yıl sonra da biz varız demektir." değerlendirmesinde bulundu.

SSCB döneminde tüm milletlerin zulüm gördüğünü belirten Kassanov, "SSCB döneminde tüm milletler maalesef zulme uğradı ama bizim Ahıskalılar resmen soykırıma maruz kaldı." diye konuştu.