- Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü sergisi açıldı

TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Ahıska Türkleri'nin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Josef Stalin tarafından 75 yıl önce anavatanlarından sürgün edilen Ahıska Türklerinin yaşadığı acı günleri anmak amacıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Ulusal Müzesi'nde sergi açıldı. Açılışa Gürcistan Ulusal Müzesi Genel Müdürü Davit Lortkipanidze, Gürcistan Barış ve Vatandaş Beraberliği Devlet Bakanı Yardımcısı Lia Gigauri, Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyattin Kassanov, Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, dostluk grubu üyesi milletvekilleri Zafer Işık, Uğur Bayraktutan, Arslan Kabukcuoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Yunus Emre Enstitüsü'nün Tiflis Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel ve dokuz ülkeden gelen çok sayıda Ahıska Türkü katıldı. Sergide SSCB döneminde yaşanan fotoğraflara ilişkin Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da misafirlere bilgi verdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyattin Kassanov yaptığı konuşmasında, "Buraya yine gelmemizin amacı, Ahıska Türkleri olarak 75 yıl sonra da biz varız demektir" dedi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyattin Kassanov "Bugün Tiflis'e gelmemizin amacı Gürcistanlılara, Gürcistan hükümetine ve devletine göstermek istiyoruz ki bundan 75 yıl önce haksızlığa, zulme ve sürgüne uğradık. 75 yıl içerisinde ne kadar azap, eziyet de çeksek biz ne dilimizi, dinimizi, örf adetimizi, Türklüğümüzü ve kimliğimizi unutmadık. Buraya gelmekle demek istedik ki biz varız ve söylemek isteriz ki, biz haklı olarak kendimizi bu ülkenin, bu milletin ve bu toplumun bir parçası olarak sayıyoruz ve isteriz ki, Gürcistan hükümeti ve devleti nasıl bir hak Gürcistanlılara tanıyorsa aynı hakları da bize tanısın" diye konuştu.

Kassanov, Ahıska Türklerinin sürgün tarihini hatırlatarak, "1944 yılında 14-15 Kasım'da haksız olarak bu topraklardan süründük ve isteriz ki bunu gelecek nesiller bilsin" dedi.