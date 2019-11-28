Son Dakika Haberleri: Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
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Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü

6 saat önce

Ardahan'da, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü, System.String[]

Ardahan'da, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, akademik kadro ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Rektör Biber, geleceğin gençlere emanet edileceğini belirterek, özellikle üniversitelerde yetişen gençlerin daha bilgili ve donanımlı olmalarını istedi.

Söz konusu etkinliğin Ahıska Türklerini anmak adına önemli olduğunu ifade eden Biber, şöyle konuştu:

"Biz bu coğrafyanın en uç noktasındayız. Bu konuyu en iyi bizim anlamamız ve bilmemiz gerekir. Sevgili gençler, dolayısıyla size sesleniyorum. Siz nasılsanız, bu ülkenin geleceği öyle olacak. O yüzden sizin iyi yetişmiş, değerlerine bağlı, kültüründen kopmamış birer genç olduğunuzda biz geleceğimize çok daha umutla bakabiliriz. Bu sizin elinizde elbette. Bugün sizi şekillendiren hocalara düşen görev o ruhu ve o bilgiyi size en doğru şekilde aktarmalarıdır."

Program, konuşmacılara Teşekkür Belgesi verilmesiyle son buldu.

Ahmet Yesevi, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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