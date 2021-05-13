Ahıska Türklerinin topladığı yardım malzemeleri Kırgızistan'da sınırdaki çatışmadan etkilenenlere teslim edildi - Son Dakika

Merkezi İstanbul'da olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Kırgızistan'da, Tacikistan sınırındaki çatışmalardan etkilenenler için toplam 25 tondan oluşan un, gıda ve inşaat malzemesi desteğinde bulundu.

Derneklerin insani yardım malzemesi, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın Kırgızistan'ın güneyindeki Batken şehrine yaptığı ziyarette teslim edildi.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batken bölgesinde sınırda çatışmadan etkilenenlere yardım toplayan ve ulaştıran DATÜB yönetimine ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Türk büyükelçisine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eden Dursunov, sınırdaki çatışmada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Kırgızistan Tacikistan sınırdaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, sınır hattındaki olaylar iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Kırgızistan tarafında 183 kişi yaralanmış, 3'ü asker 36 kişi yaşamı yitirmişti. Tacikistan'da ise 9'u asker 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi yaralanmıştı.

Çatışmanın yaşandığı Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki üç ayrı yerleşim biriminde 120 ev, 27 benzin istasyonu, 34 iş yeri hasar almış veya kullanılmaz hale gelmişti.

İki komşu ülke arasındaki çatışma 1 Mayıs'ta müzakere yoluyla durdurulmuştu.