Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek

Bu yıl, Ahıska Türkü 1000 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, "Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında bin ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine, 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.