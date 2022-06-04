Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek - Son Dakika
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Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek

04.06.2022 13:54
Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek

Bu yıl, Ahıska Türkü 1000 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu yıl, Ahıska Türkü 1000 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, "Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında bin ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine, 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahıska Türkü 1000 Aile İskanlı Göçmen Olarak Türkiye'ye Kabul Edilecek - Son Dakika
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