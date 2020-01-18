Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı - Son Dakika

Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Muay-Thai seçmelerinde Ahıskalı Maryam Veli ve Rustam Veli dereceye girdi.

Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Muay-Thai seçmelerinde Ahıskalı Maryam Veli ve Rustam Veli dereceye girdi.


Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya Kapalı Spor Salonu'nda "U23 Bay-Bayan Muay-Thai İl Seçmeleri" düzenlendi. 9 yaşındaki Ahıskalı Maryam Veli ve 6 yaşındaki Rustam Veli seçmelerde dereceye girerek madalya ve sertifika aldılar. Son dönemlerde nesillerin büyük ilgi duyduğu mücadele sporlarından olan Muay-Thai sporuna Ahıska Türkleri büyük ilgi duyuyor. Antalya'da yaşayan Ahıska Türkü Veli ailesinden Maryam Veli ve Rustam Veli Muay-Thai il seçmelerinde derece yaparak madalya aldılar. Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından duyurulan spor faaliyetinde Maryam Veli ve Rustam Veli sevinçleri dikkat çekti. - ANTALYA

Ahıska Türkleri, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü
Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:23:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]