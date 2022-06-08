Ahıska Türkü çocukların sinema sevinci - Son Dakika
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Ahıska Türkü çocukların sinema sevinci

08.06.2022 18:10
Ahıska Türkü çocukların sinema sevinci

Elazığ'da geçici barınma merkezinde kalan Ahıska Türkü çocuklar, ilk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da geçici barınma merkezinde kalan Ahıska Türkü çocuklar, ilk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden tahliye edilerek Valilik koordinesinde aileleriyle Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığının "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal uyum ve psikolojik destek çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikle Ahıska Türkü 350 çocuk sinemaya götürüldü.

İlk kez sinemayla tanışan çocuklar, sevinci ve heyecanı bir arada yaşadı.

Ahıska Türkü çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Ahıska Türkü çocukların sinema sevinci
Ahıska Türkü çocukların sinema sevinci

YORUMLAR
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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Ukrayna, Elazığ, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahıska Türkü çocukların sinema sevinci - Son Dakika

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