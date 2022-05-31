Ahıska Türkü çocukların yüzü gönüllü öğretmenlerin masallarıyla gülüyor - Son Dakika
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Ahıska Türkü çocukların yüzü gönüllü öğretmenlerin masallarıyla gülüyor

31.05.2022 11:01

Elazığ'da gönüllü öğretmenler, savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkü çocuklara moral için Anadolu masalları anlatıyor.

Elazığ'da gönüllü öğretmenler, savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkü çocuklara moral için Anadolu masalları anlatıyor.

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Elazığ Valiliği koordinesinde Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

"Anadolu Masalları Projesi" kapsamında 20 öğretmen, haftanın belirli günlerinde çocuklara masal anlatıp onlarla oyun oynuyor. Aktivitelerle gönüllerince eğlenen çocuklar, savaşın izlerini unutmaya çalışıyor.

"Masal ve oyunla terapi yapıyoruz"

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Şeyma Gür, AA muhabirine, Ahıskalı çocuklarla hoşça vakit geçirmeye çalıştıklarını belirterek "Yüz boyaması, palyaço gösterisi, geleneksel oyunlar oynayıp masallar anlatıyoruz. Çocuklarımıza da masallar anlattırıyoruz. Bizlere çok alıştılar. O yüzden biz de buraya gelmeyi seviyoruz. Ahıskalı soydaşlarımıza bir nebze de olsa faydamız dokunuyorsa ne mutlu bize." dedi.

Etkinlikler sayesinde çocukların her geçen gün daha mutlu olduğunu ifade eden Gür, şöyle konuştu:

"Amacımız çocukları savaş psikolojisinden çıkarmak. Masal ve oyunla terapi yapıyoruz. Çocuklarımızla oyun, müzik, masal gibi etkinliklerle el ele tutuşup bir bütün oluşturuyoruz. Burada masallarla çocuklarımızın dil ve yaratıcılığını geliştiriyoruz. Onlarla ortak bir dilimiz var. Çünkü sevginin dili ortaktır."

Öğretmenlerden Osman Yıldız da gönüllü öğretmenler olarak Ahıskalı çocukları yalnız bırakmadıklarını aktardı. Ellerinden geldiğince çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Yıldız, "Ahıskalı çocukların savaş psikolojisini en aza indirerek onların duyusal, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sunuyoruz. Masalların yanında bilim şenlikleri ve oyunlarla birebir ilgileniyoruz. Onların mutluluğunu görüyoruz. Biz bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Buradaki 517 çocuğa etkinlikleri yapıyoruz. Onların acılarına, mutluluğuna şahitlik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Kötü günleri unutuyoruz"

Çocuklardan 13 yaşındaki Medine Severova, savaştan çok etkilendiğini belirterek "Çıkan her sesten korkuyorduk. Bomba düştüğünü sanıyorduk. Başımızdan roketler uçuyordu. Çok korkuyorduk. Çok şükür oradan kurtulduk." dedi.

Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Severova, şöyle devam etti:

"Şimdi kendi evimizdeyiz, yurdumuzdayız. Burada masal anlatıp oyunlar oynatıyorlar. Çok seviniyoruz. Bize çok iyi davranıyorlar. Burada oynadığımız oyunlar ve masallar sayesinde orada geçirdiğimiz kötü günleri unutuyoruz. Bütün korkularımızı unutmaya çalışıyoruz."

Ramil Mamedov da "Yaşadığım mutluluğu kelimelerle anlatamam, burası çok güzel. Kötü günleri unutuyoruz." dedi.

Safiye Yusufova ise "Savaştan çok korkuyorum. Her gün bombalar düşüyordu. Burada olduğumuz için çok mutluyuz, burada güvendeyiz. Bize oyunlar oynatıyorlar. Masal dinleyince kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

"Çocuklarımızın moralleri yerine geldi"

Ukrayna'dan tahliye edilenlerden 56 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Nuriye İslamova da düzenlenen etkinliklerin çocuklarına iyi geldiğini söyledi. Savaş bölgesinin korkunç olduğunu dile getiren İslamova, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız çok etkileniyordu, bomba seslerinden korkup kaçıyorlardı. Kapıda bile oynamaya korkuyorlardı. Buraya geldikten sonra öğretmenler çocuklarımızla ilgilendi. Çocuklarımızın moralleri yerine geldi. Allah hepsinden razı olsun. "

Ahıska Türkü çocukların yüzü gönüllü öğretmenlerin masallarıyla gülüyor
Ahıska Türkü çocukların yüzü gönüllü öğretmenlerin masallarıyla gülüyor
Ahıska Türkü çocukların yüzü gönüllü öğretmenlerin masallarıyla gülüyor
Ahıska Türkü çocukların yüzü gönüllü öğretmenlerin masallarıyla gülüyor

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Kaynak: AA

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