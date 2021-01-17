Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu - Son Dakika

Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu

17.01.2021 09:35

Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu Annesini 7 yıl önce kaybeden ve Rusya'da yapılan tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayan 13 yaşındaki Özbek Ahıska Türkü Dinara Karaeva, halasının böbreği ile hayata tutundu.

Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu

BURSA - Annesini 7 yıl önce kaybeden ve Rusya'da yapılan tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayan 13 yaşındaki Özbek Ahıska Türkü Dinara Karaeva, halasının böbreği ile hayata tutundu.

Daha ufak yaşlardayken böbrek rahatsızlığına yakalanan 13 yaşındaki Dinara Karaeva, Rusya'da yapılan tedavilere rağmen sağlığına kavuşamadı. 7 yıl önce annesini de kaybeden Dinara, babası ile birlikte tedavi için çareler aramaya başladı. Sağlık Bakanlığının Türkiye Cumhuriyetleri için tanıdığı 400 hasta kontenjanı kapsamında Türkiye'ye gelen Özbek Ahıska Türkü Dinara, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bölümü'ne başvurdu. Haftada 3 gün diyalize giren Dinara için zamanla yarışan hastane çalışanları, bir an önce kadavradan veya canlı nakil için çalışmalara başladı. Babasının test sonuçları uymadığı için nakil olamayan Dinara'ya halası Mevlüde'den müjdeli haber geldi. Dinara, 7 yıldır ona annesi gibi bakan halasının böbreği ile hayata tutundu.

Kontrolleri için hastaneye gelen Dinara ve halası Mevlüde'yi Çocuk Nefroloji Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Osman Dönmez, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Sahriye Keskin ve Rafet Oflaz karşıladı. Prof. Dr. Osman Dönmez, "Korona virüs yaşadığımız günlerde Rusya'dan geldi. Türkiye Cumhuriyetleri'ne tanınan 400 kontenjandan yararlanan şanslı hastalarımızdan bir tanesi oldu. Aralık ayının sonuna kadar nakil yapılması gerekiyordu. Bizde Dinar'ın bütün incelemelerini yaptıktan sonra böbrek naklini annesi gibi gördüğü halasından gerçekleştirdik. Diyalize giriyordu bize geldiğinde. Haftanın 3 günü bu tedaviyi görüyordu. Şu anda kendisinin durumu çok iyi, ilaçlarına da ara vermeden devam edecek. 2021 yılının başlangıcında ise organ bağışı Balıkesir'de organ bağışında bulunan bir aileden geldi. 48 yaşında vefat etmiş aile bireyinin böbreği 16 yaşındaki Orçun Yalçınkaya'ya takıldı. Böbrek nakli başarılı oldu. Organ bağışında bulunan aileye teşekkür ediyoruz. Çünkü bir organ bağışı 8 kişiye umut oluyor. Organ bağışının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.

Halasına çok teşekkür eden Dinara, "Bursa Uludağ Üniversitesi ekibine de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı başarılı nakil ile beni hayata bağladılar. Bundan sonra daha dikkatli bir şekilde hayatıma devam edeceğim" diye konuştu.

Annesinden sonra Dinara'ya kendisinin baktığını belirten Müvlüde, "Benim kızım gibi, onu canım gibi seviyorum. 7 senedir yanındayım. Babasının böbreği uymayınca ben vermek istedim. Benim kan örneklerim örtüştü. Sağlıklı bir şekilde böbreğimi verdim. Sağlığına kavuşması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bir sorun yaşamadan böbreğimle uzun ömürler yaşar" dedi.

Bu arada geçtiğimiz günlerde nakil olan 16 yaşındaki Orçun Yalcinkaya ise, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden gelen kadavra nakille hayata merhaba dedi.

Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu
Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu
Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu
Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu

Türkiye, Bursa, Özbek, Rusya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu - Son Dakika


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