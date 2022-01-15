SPOR Ahıskalı Elvira'nın hedefi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika

SPOR Ahıskalı Elvira'nın hedefi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu

ERZİNCAN, (DHA)- UKRAYNA'da başladığı güreş sporunu ailesiyle birlikte geldikleri Erzincan'da sürdüren Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu (20), Balkan Şampiyonu ve gençlerde dünya 3'üncüsü oldu. Türk Milli Takım forması altında mücadele eden Elvira'nın yeni hedefi Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu.

Ukrayna'da yaşarken 12 yaşında serbest stilde güreşe başlayan Elvira Kamaloğlu, ailesi ve diğer Ahıska Türkleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirildi. Türk vatandaşlığına geçen Elvira, güreşmeye devam etti. Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra milli forma altında Balkan Şampiyonu olan Elvira, Rusya'nın Ufa şehrinde 2021'de düzenlenen 57 kiloda dünya 3'üncüsü oldu.

Erzincan'da spor salonunda çalışmalarını sürdüren Elvira Kamaloğlu, güreşçi olan babasının desteğiyle 12 yaşında bu spora başladığını söyledi. Kardeşinin antrenmanı izlerken deneme amaçlı başladığı güreşte antrenörün kendisini beğendiğini anlatan Elvira şunları söyledi:

"Davetle başladığım spor hayatım devam ediyor. 10 seneden beri güreş ile uğraşıyorum. Yaklaşık 5 senedir profesyonel bir şekilde devam ediyorum. Kendime, 'Türkiye Cumhuriyeti kimliğim çıkar çıkmaz ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımı dalgalandıracağım' diye söz vermiştim. Vatandaşlığımı alır almaz ilk önce Türkiye Şampiyonu oldum. Sonra uluslararası turnuvalarda derece yaptım. Balkan şampiyonu oldum. En son Rusya'nın Ufa şehrinde gençler Dünya 3'üncüsü olarak ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Bu beni tatmin etmiyor. Çünkü benim hedefim şampiyonluk. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonluğu ile Olimpiyat Şampiyonluğu Allah nasip ederse."