Üye Girişi
Ahıskalı Türklerin sürgün ve vatana getiriliş hikayesi belgeselleştirildi - Son Dakika

Ahıskalı Türklerin sürgün ve vatana getiriliş hikayesi belgeselleştirildi

16.02.2022 11:36
Ahıskalı Türklerin sürgün ve vatana getiriliş hikayesi belgeselleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, yaşamlarını yarım asırdan fazla vatansız geçiren Ahıskalı Türklerin sürgün hikayelerini ve vatanlarına kavuştukları süreci anlatan "120 Dakika" belgeseli hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, yaşamlarını yarım asırdan fazla vatansız geçiren Ahıskalı Türklerin sürgün hikayelerini ve vatanlarına kavuştukları süreci anlatan "120 Dakika" belgeseli hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, inançları ve etnik kökenleri nedeniyle Stalin'in 1944'de sürgüne gönderdiği ve vatansız yaşamaya mahkum ettiği Ahıskalı Türklerin yaşadığı zor günler, 120 Dakika belgeselinde anlatıldı.

Belgeselde, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru üstünlük sağlayan Stalin'in, Türklerden gelebilecek hamleleri engellemek ve Türk etnik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Gürcistan sınırındaki Ahıskalı Türklere eşyalarını toplayıp, ülkeyi terk etmeleri için sadece iki saat süre verildiği aktarılıyor.

Söz konusu belgeselde, hayvan taşınan yük vagonlarında iki ay boyunca süren sürgün yolculuğunun ardından 70 yılı aşkın süredir vatan toprağından uzakta yaşayan Ahıskalı Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleriyle yine 120 dakikada vatanlarına kavuşma hikayesi "120 dakikada değişen hayatlar" olarak anlatılıyor.

Çekimleri Erzincan ve Bitlis'te gerçekleştirilen belgeselde, Türkiye'de ikamet eden Ahıskalı Türklere ulaşılarak, o günleri yaşamış ve hala hayatta olan son tanıklarla da röportaj yapıldı.

Söz konusu çalışma, Başkanlığın sosyal medya hesaplarında ve bugün saat 21.50'de TRT Belgesel'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Türkiye her daim mazlumun yanında olmuştur"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı değerlendirmede, belgesel ile sürgüne gönderilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı zulmün gözler önüne serildiğini belirterek, belgeselde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıskalı Türklere nasıl sahip çıktığının anlatıldığını kaydetti.

Ahıskalı Türklere yaşatılan zulmün dünyada birçok ülke tarafından görmezden gelindiğine dikkati çeken Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemize getirilen Ahıskalı Türk kardeşlerimizin vatan hasreti son bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun yanında olmuş, Türk ve Müslüman kardeşlerine her zaman yardım elini uzatmış ve uzatmaya devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahıskalı Türklerin sürgün ve vatana getiriliş hikayesi belgeselleştirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hayatını kaybeden FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın oğlu: Bülenç Arıç, damadıyla ilgili problemlerini anlattı
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
11:12 Dünya yıldızları Messi ve Ronaldo'nun aynı anda yaşadığı olay tesadüfle açıklanamaz
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
09:20 Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı: İkinci siparişinde motosikleti çaldı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ahıskalı Türklerin sürgün ve vatana getiriliş hikayesi belgeselleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement