Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti - Son Dakika

Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti

Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz, evinde sabah saatlerinde rahatsızlanarak Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Oğuz, yapılan müdahalelere rağmen vefat etti. Oğuz için İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak saat 15.00'de cenaze namazı kılındı. Ardından Oğuz'un naaşı Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında defnedildi.


Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz kimdir?


1954 yılında Ardahan'ın Posof kazasının İkizdere Nunus köyünde doğan Mehmet Oğuz, ilkokul üçüncü sınıfı köyde bitirdikten sonra ailesiyle Kars'ın Selim ilçesine göç etti. Ortaokul ve lise öğrenimini Kars'ta yapan Mehmet Oğuz, yüksek öğrenimini Almanya'nın Achen şehrinde yüksek inşaat mühendisliği okuyarak yaptı. Almanya'nın çeşitli şehirlerinde öğrencilik yıllarında derneklerde, cemiyetlerde üst görevler yapmış olan Mehmet Oğuz, Türk çocuklarının eğitimleriyle uğraşmış, 5 bine yakın öğrenci yetiştirmiştir. İş hayatına Almanya'da başlayan ve daha sonra 1985'te Türkiye'ye dönen Mehmet Oğuz, bir sene kadar Türkiye'de çalıştıktan sonra tekrar Almanya'ya dönerek Frankfurt'ta Türkiye Gazetesi'nin kurucu müdürlüğünü üstlenmiştir. Bir buçuk yıl sonra askerlik görevini yapmak için tekrar Türkiye'ye dönen Oğuz, askerlik sonunda 1990'dan itibaren Türkiye'de çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Sarı basın kartı sahibi ve evli, iki çocuk babası olan Mehmet Oğuz, iyi derecede Almanca ve Fransızca biliyordu. Oğuz, Türkiye menşeli bir holdingin Almanya koordinatörlük görevine devam ediyordu. - İSTANBUL

Mehmet Oğuz, Kalp Krizi, Almanya, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti - Son Dakika
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