AHKİB, ağustos ayında 29,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin ağustos ayında 29,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde ağustos ayı ihracatının, 1 milyar 742 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

AHKİB'in ağustos ayı ihracatını değerlendiren Tekin, "Bu ayda 29,8 milyon dolarlık dış satıma imza attık. Ağustosta en fazla ihraç ettiğimiz ürün gruplarında ilk sırada 14 milyon dolarla bayan dış giyim yer aldı. Bunu 6,3 milyon dolarla bay dış giyim ve 3,8 milyon dolarla diğer hazır eşyalar izledi." ifadelerini kullandı.

Tekin, ülke bazında en fazla ihracatı 8,4 milyon dolarla İspanya'ya yaptıklarını belirterek, "6,8 milyon dolarla Hollanda ikinci, 3,5 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacminde en yüksek artışları ise Belçika, Mozambik, Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık pazarlarında elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.