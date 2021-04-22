AHKİB, Bulgaristan, Polonya ve ABD pazarlarında rekor kırdı - Son Dakika

AHKİB, Bulgaristan, Polonya ve ABD pazarlarında rekor kırdı

22.04.2021 10:14
AHKİB, Bulgaristan, Polonya ve ABD pazarlarında rekor kırdı, System.String[]

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 oranında artış sağlayıp 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 oranında artış sağlayıp 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Başkan Tekin, AHKİB'in ana pazarını Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğunu ancak ABD'nin de önemli bir pazar haline gelmeye başladığını dile getirerek bu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları Bulgaristan, Polonya ve ABD'de yakaladıklarını belirtti.

"Üç temel sorunla baş etmeye çalışıyoru"

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üç temel sorunla baş etmeye çalıştığını belirten Başkan Gürkan Tekin, "Ham madde maliyetlerindeki artışlar, döviz kurundaki sert dalgalanmalar ve ihracatımızın yüzde 70'ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında Covid-19 virüsünün mutasyonları nedeniyle kapanmaların uzaması sektörümüze negatif yönde etkiliyor" dedi.

Son günlerde bu sıkıntılara navlun fiyatlarında yüzde 500'lere varan artışlar ile konteyner bulamama sorunlarının eklendiğine dikkati çeken Başkan Gürkan Tekin, "Ortaya çıkan bu konjonktürde pazara yakın olmak, hızlı üretim gibi avantajlarımız maalesef sorunlarımızı çözmüyor. Pamuk ipliği ve pamuk elyafı ithalatının kolaylaştırılmasına, yerli iplik firmalarının ihracat yerine iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendirilmesine ve düşük faizli finansman desteklerine ihtiyacımız var" diye konuştu.

En fazla ihracat İspanya, Almanya ve Polonya'ya

2021 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 11,6 artışla 4,70 milyar dolar ihracata imza atan Türkiye geneli sektör ihracatından AHKİB'in yüzde 2,5 oranında pay aldığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: "2021'in ilk çeyreğinde 10 bin 424 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendiren Birliğimizin ana pazarlarını Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkeleri oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı 21,4 milyon dolar değer ile İspanya'ya gerçekleştiren Birliğimizin en büyük ikinci pazarı yüzde 64 artış ve 15,4 milyon dolar değer ile Almanya, üçüncü pazarı yüzde 188 artış ve 4,7 milyon dolar değer ile Polonya oldu. Ocak-Mart ayları arasında AHKİB olarak ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda yüzde bin 442 artış ve 2,4 milyon dolar değer ile Bulgaristan birinci, yüzde 188 artış ve 4,7 milyon dolar değer ile Polonya ikinci, yüzde 112 artış ve 2,7 milyon dolar değer ile Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı. AHKİB'in yüksek oranda ihracat artışı elde ettiği diğer ülkeler ise İtalya, Irak ve Birleşik Krallık oldu."

"En çok ihraç ettiğimiz ürün grubu bayan dış giyim"

AHKİB'in ilk çeyrek ihracatını ürün gruplarına göre ele alan Başkan Gürkan Tekin, bu dönemde bölge ihracatının yüzde 86'sının dört kalemden oluştuğunu söyledi. Başkan Gürkan Tekin, "2021 yılı Ocak-Mart ayları arasında AHKİB'in en fazla ihraç ettiği ürün yüzde 31 ve 34,2 milyon dolar değer ile bayan dış giyim oldu. Bayan dış giyim ürünlerinin bölge ihracatımızdaki payı yüzde 43 olarak yansıdı. Diğer hazır eşya (çadır, çuval vb.) 12,5 milyon dolar değer ve yüzde 16 pay ile ikinci, bay dış giyim 12,4 milyon dolar değer ve yüzde 16 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Pamuklu ev tekstili ise yüzde 67 artışla 9 milyon dolar değere ulaşırken, Birlik ihracatına yüzde 11 oranında destek verdi. İhracat hacmini en fazla artırdığı ürünleri ele aldığımızda yüzde 3 bin 59 oranında artış ve 915 bin dolar değer ile suni-sentetik yatak kıyafetlerinde rekor düzeyde artış yakaladığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Böylesine zorlu bir süreçte küresel pazarlarda ihracat artışları yakalamak gerçekten takdiri hak ediyor. AHKİB üyesi 927 ihracatçımızın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" diye konuştu. - MERSİN

AHKİB, Bulgaristan, Polonya ve ABD pazarlarında rekor kırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Polonya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AHKİB, Bulgaristan, Polonya ve ABD pazarlarında rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


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