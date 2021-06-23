Üye Girişi
AHKİB, İspanya'ya ihracatını 14 kat artırdı - Son Dakika

AHKİB, İspanya'ya ihracatını 14 kat artırdı

23.06.2021 09:50
AHKİB, İspanya'ya ihracatını 14 kat artırdı, System.String[]

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, mayıs ayında 23,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken uluslararası moda topluluğunun merkezi olan İspanya pazarında geçen yılın aynı ayına göre 14 kat artış yakaladıklarını açıkladı.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, mayıs ayında 23,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken uluslararası moda topluluğunun merkezi olan İspanya pazarında geçen yılın aynı ayına göre 14 kat artış yakaladıklarını açıkladı. Mayıs ayında İspanya'ya 6,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, "Covid-19 salgınına karşı aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşmeye geçilmesine paralel olarak İspanya başta olmak üzere Avrupa pazarında siparişlerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Dünya genelinde 229 ülke ve bölgeye ihracat yapan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün mayıs ayında yüzde 56'lık artışla 1,3 milyar dolarlık dış satıma ulaştığını ve ülke ihracatına yüzde 7,9 oranında destek verdiğini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, "Sektörümüz için İspanya pazarı sadece bu ülke sınırlarından ibaret değil. Çünkü dünya modasına yön veren, küresel ölçekte güçlü satış ağı bulunan İspanyol firmaları ile bağlantılar sağlamak diğer ülkelerde de etkin olmak açısından çok büyük önem taşıyor. Kumaştan modaya entegre bir yaklaşıma sahip olan İspanyol alıcılar, kumaşı, ham maddeyi ve hazır giyim üretimini gerçekleştirecek firmayı aynı potada değerlendirmek istiyorlar. Bu bakımdan kaliteli kumaş, zengin aksesuar ve kalifiye insan gücüne sahip olan, hızlı üretim kabiliyetine sahip Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmalarımız İspanya pazarında günden güne etkinliğini artırıyor. Zira mayıs ayı ihracat rakamlarına baktığımızda İspanya pazarında sektör ihracatımız yüzde 374 artış ve 183,3 milyon dolar değere ulaşırken bölge ihracatımız yüzde bin 438 artışla 6 milyon 901 bin dolara ulaştı. Bu gelişmeler ışığında sektörümüzün önümüzdeki aylarda daha iyi performans sergilemesini bekliyoruz" diye konuştu.

"En fazla ihracat artışlarını Polonya ve Bulgaristan'da yakaladık"

Başkan Gürkan Tekin, AHKİB olarak İspanya'nın yanı sıra Polonya ve Bulgaristan pazarlarında dikkat çeken ihracat artışlarına imza attıklarını dile getirip, "Mayıs ayında en fazla dış satım yaptığımız ülkeler listesinde İspanya lider ülke olurken 3,7 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, 3,5 milyon dolar değer ile Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla ihracat artışlarını ise Polonya ve Bulgaristan pazarlarında yakaladık. Polonya'ya yüzde 23 bin 315 artışla 1 milyon 76 bin dolarlık, Bulgaristan'a yüzde 3 bin 681 artışla 556 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bölge ihracatının yüzde 86'sını 4 ürün grubunda kümelendi"

AHKİB'in mayıs ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, bayan dış giyim, diğer hazır eşya, bay dış giyim ve pamuklu ev tekstili ürünlerinin bölge ihracatının yüzde 86'sını oluşturduğunu kaydetti. Tekin, "Mayıs ayında 2 bin 826 ton ürüne ihraç pazarlarında değer kazandıran Birliğimizin en fazla dış satım yaptığı ürün grubu yüzde 37 artış ve 10,7 milyon dolar değer ile bayan dış giyim oldu. Bölge ihracatında yüzde 46'lık paya sahip bayan dış giyimin ardından yüzde 16 pay ve 3,8 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya ikinci, yüzde 12 pay ve 2,8 milyon dolar değer ile bay dış giyim üçüncü sırada yer aldı. AHKİB'in mayıs ayında ihracat hacminde artış yakaladığı ürün gruplarına baktığımızda yünlü ev tekstili, suni-sentetik ev tekstili, yünlü yatak kıyafetleri, diğer ev tekstili, suni-sentetik yatak kıyafetleri, pamuklu ev tekstili ön sıralarda yer aldı." şeklinde konuştu. - MERSİN

AHKİB, İspanya'ya ihracatını 14 kat artırdı

Hazır Giyim, İhracat, İspanya, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AHKİB, İspanya'ya ihracatını 14 kat artırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda 10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı 09:48 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi 09:34 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı 09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı 08:14 HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı 07:43 Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı
48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti 00:30 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı 23:06 Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
10:08 Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı
10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
09:52 Sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim ve Şenol Güneş'in 'zamlanan' maaşı şaşkınlık yarattı
09:47 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı
09:45 BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı
09:33 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi
09:27 Çin'de görülen ve bir UFO'ya ait olduğu iddia edilen üçgen cisim tartışma yarattı
09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı
09:07 Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim ve Şenol Güneş'in 'zamlanan' maaşı şaşkınlık yarattı Sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim ve Şenol Güneş'in 'zamlanan' maaşı şaşkınlık yarattı         
09:52
BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı         
09:46
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar         
09:08
Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi? Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi?         
07:49
Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı         
07:41
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti         
23:23
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı         
22:00
Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı         
21:55
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 10:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AHKİB, İspanya'ya ihracatını 14 kat artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement