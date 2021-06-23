AHKİB, İspanya'ya ihracatını 14 kat artırdı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, mayıs ayında 23,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken uluslararası moda topluluğunun merkezi olan İspanya pazarında geçen yılın aynı ayına göre 14 kat artış yakaladıklarını açıkladı. Mayıs ayında İspanya'ya 6,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, "Covid-19 salgınına karşı aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşmeye geçilmesine paralel olarak İspanya başta olmak üzere Avrupa pazarında siparişlerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Dünya genelinde 229 ülke ve bölgeye ihracat yapan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün mayıs ayında yüzde 56'lık artışla 1,3 milyar dolarlık dış satıma ulaştığını ve ülke ihracatına yüzde 7,9 oranında destek verdiğini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, "Sektörümüz için İspanya pazarı sadece bu ülke sınırlarından ibaret değil. Çünkü dünya modasına yön veren, küresel ölçekte güçlü satış ağı bulunan İspanyol firmaları ile bağlantılar sağlamak diğer ülkelerde de etkin olmak açısından çok büyük önem taşıyor. Kumaştan modaya entegre bir yaklaşıma sahip olan İspanyol alıcılar, kumaşı, ham maddeyi ve hazır giyim üretimini gerçekleştirecek firmayı aynı potada değerlendirmek istiyorlar. Bu bakımdan kaliteli kumaş, zengin aksesuar ve kalifiye insan gücüne sahip olan, hızlı üretim kabiliyetine sahip Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmalarımız İspanya pazarında günden güne etkinliğini artırıyor. Zira mayıs ayı ihracat rakamlarına baktığımızda İspanya pazarında sektör ihracatımız yüzde 374 artış ve 183,3 milyon dolar değere ulaşırken bölge ihracatımız yüzde bin 438 artışla 6 milyon 901 bin dolara ulaştı. Bu gelişmeler ışığında sektörümüzün önümüzdeki aylarda daha iyi performans sergilemesini bekliyoruz" diye konuştu.

"En fazla ihracat artışlarını Polonya ve Bulgaristan'da yakaladık"

Başkan Gürkan Tekin, AHKİB olarak İspanya'nın yanı sıra Polonya ve Bulgaristan pazarlarında dikkat çeken ihracat artışlarına imza attıklarını dile getirip, "Mayıs ayında en fazla dış satım yaptığımız ülkeler listesinde İspanya lider ülke olurken 3,7 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, 3,5 milyon dolar değer ile Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla ihracat artışlarını ise Polonya ve Bulgaristan pazarlarında yakaladık. Polonya'ya yüzde 23 bin 315 artışla 1 milyon 76 bin dolarlık, Bulgaristan'a yüzde 3 bin 681 artışla 556 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bölge ihracatının yüzde 86'sını 4 ürün grubunda kümelendi"

AHKİB'in mayıs ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, bayan dış giyim, diğer hazır eşya, bay dış giyim ve pamuklu ev tekstili ürünlerinin bölge ihracatının yüzde 86'sını oluşturduğunu kaydetti. Tekin, "Mayıs ayında 2 bin 826 ton ürüne ihraç pazarlarında değer kazandıran Birliğimizin en fazla dış satım yaptığı ürün grubu yüzde 37 artış ve 10,7 milyon dolar değer ile bayan dış giyim oldu. Bölge ihracatında yüzde 46'lık paya sahip bayan dış giyimin ardından yüzde 16 pay ve 3,8 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya ikinci, yüzde 12 pay ve 2,8 milyon dolar değer ile bay dış giyim üçüncü sırada yer aldı. AHKİB'in mayıs ayında ihracat hacminde artış yakaladığı ürün gruplarına baktığımızda yünlü ev tekstili, suni-sentetik ev tekstili, yünlü yatak kıyafetleri, diğer ev tekstili, suni-sentetik yatak kıyafetleri, pamuklu ev tekstili ön sıralarda yer aldı." şeklinde konuştu. - MERSİN