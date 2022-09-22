İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu - Son Dakika
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İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu

22.09.2022 11:23

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra katledilen Mahsa Amini için yapılan protestolar, ülkenin tüm sokaklarını birbirine kattı. Binlerce protestocu polisle çatışırken, olaylarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Diğer taraftan 1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nin sonrasında ülkede ilk kez bu denli ses getiren bir eylemin gerçekleştiği belirtildi.

13 Eylül'de Tahran'da devriye gezen ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, hayatını kaybetmişti. Amini'nin ardından kadınlar saçlarını kestikleri videoları, sosyal medya hesapları üzerinden yayınlamaya başlamıştı. Dünyanın dört bir tarafına yayılan görüntülere gelen desteklerin ardından, eylemler İran sokaklarında devam etti.

KADIN ERKEK HERKES SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nin sonrasında, ülkede özellikle kadınlara yönelik oldukça sıkı yaptırımlar olmuştu. Zaman zaman rejime karşı protestolar gerçekleştirilse de, bu kadar ses getiren bir eylem gerçekleşmemişti. Yaşadıkları 43 yıllık baskının neticesinde İran'da kadın, erkek, genç, yaşlı herkes sokaklara döküldü.

SOKAKLARI YANGIN YERİNE ÇEVİRDİLER

İran rejimine karşı direnişte bulunan eylemciler ''Diktatöre ölüm'' sloganları attı. Sari şehrindeki eylemciler Humeyni ve Hamaney'in resimlerini yakarken, kadınlar ise zorla taktıkları başörtülerini ateşe verdi. Ülkenin çeşitli kentlerinde ise yüzlerce insan sokaklarda slogan atıp, ateş yaktı.

EYLEMLERE KARŞI İNTERNET KESİNTİSİ ÖNLEMİ

Öte yandan, gösterilerin büyümesiyle birlikte Instagram ve WhatsApp'a erişimi keserek İranlıların eylemler için organize olmasının engellenmeye çalışıldığı belirtilmişti. İnternet engelleme gözlemevi NetBlocks dün akşam saatlerinde Twitter hesabından, İran'ın Senendec şehrinde internet kesintisi olduğunu doğruladı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkan binlerce protestocu, eylemleri esnasında kendilerini engellemek isteyen polisle de çatışma yaşadı. Plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin, gerçek mermi ile gösteri düzenleyenlere ateş açtığı kaydedildi. İran'da çıkan olaylar nedeniyle binlerce yaralının olduğu ifade edilirken, ölü sayısının ise 10'a yükseldiği kaydedildi.

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SON DAKİKA: İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu - Son Dakika
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