Ahlak Polisinden Kumar Baskını
1 saat önce
Bursa ahlak polisi, kumar oynatılan 4 ayrı mekana 12 ekiple eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bursa
ahlak polisi, kumar oynatılan 4 ayrı mekana 12 ekiple eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerleri kapatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 99 kişiye toplam 31 bin 680 lira para cezası kesildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, kumarla mücadele kapsamında 12 ekiple yasa dışı oyun oynattıkları yönünde ihbar bulunan 4 mekana eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında kumar oynattıkları tespit edilen iş yerlerinde arama yapan ekipler, kumar oynayan şahıslar hakkında da işlem yaptı.
İş yerlerinde yapılan aramalarda kumardan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 900 lira, 200 dolar, 100 euro, 3 adet tombala makinesi, 450 tane tombala kartı, çok sayıda pul, 270 adet üzerinde rakamlar yazan top, 52 adet oyun kartı ve para yerine geçen 199 adet poker pulu ele geçirildi.
Operasyonda iş yerlerine kumar oynamak için gelen 99 kişiye de toplam 31 bin 680 lira idari para cezası kesildi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor
Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti