Ahlaksız sergi düzenlenen müzeye soruşturma başlatıldı Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü, şehir merkezindeki Odunpazarı Modern Müzesi hakkında eşcinsel ilişkiyi teşvik eden sergiden dolayı idari soruşturma açtıYas ve Haz isimli sergideki kadın kadına ilişkiyi teşvik eden eşcinsel mesajlara tepkiler devam ediyorSerginin bulunduğu binanın tuvaletindeki aynanın üzerine yazılan "Ayşe Fatma'yı seviyor" ibaresi de objeler kadar tepki topladı Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim A kar: "LGBT topluluğunun çalışmaları karşısında dimdik duracağız""Bu ahlaksızlıklar karşısında ülkemizin geleceği olan gençlerimizi, teslim etmeyeceğimiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'si bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapıldığı iddiası ile Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Sosyal medyada büyük tepki gösterilmesi üzerine, özel bir vakfın işlettiği Odunpazarı Modern Müzesi'nin, "sergi değişikliği" gerekçesiyle 24 Ağustos tarihine kadar kapatıldığı duyuruldu. Kurucuları Erol Tabanca, Rana Tabanca ve Cem Siyahi olan ve mütevelli heyetinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Firuzhan Kanatlı, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Cem Siyahi'nin de bulunduğu bulunduğu Odunpazarı Modern Sanat Vakfı tarafından işletilen Odunpazarı Modern Müzesi'nde düzenlenen 'Yas ve Haz' isimli sergide, ziyaretçilere sunulan objeler ve fotoğraflar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmış, bahse konu paylaşımlar binlerce tepki yorumu gelmesi sonucu Eskişehir'de büyük bir tartışma başlamıştı. Objelerin bu kadar tepki çekmesinin nedeni ise 'LGBT propagandası' yapıldığının iddia edilmesi oldu. Serginin bulunduğu binanın tuvaletindeki aynanın üzerine yazılan "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısı da objeler kadar tepki topladı. LGBT propagandası yapıldığı belirtilen sergiyi 7-15 yaş aralığındaki çocukların da gezmesine müsade edilmesi de tartışmanın fitilini ateşledi. Eşcinsel ilişkiyi teşvik eden mesajlar sebebiyle Eskişehir halkından büyük tepki gören serginin yer aldığı müze hakkında Eskişehir Valiliği kararıyla İl Kültür Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Odunpazarı Modern Müzesi, gelen tepkiler üzerine "Sergi değişikliği" gerekçesi ile 24 Ağustos tarihine kadar kapatıldı."Böylesi bir çalışmanın Odunpazarı bölgemizde serginin açılmasını doğru bulmuyoruz"Konuyla ilgili Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı ve aynı zamanda Eskişehir Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, "Eskişehir'imizde Odunpazarı Modern Müzesi adlı bir özel müzede, 'Yas ve haz' adlı bir sergi var. Bu sergide de LGBT unsurlarını barındıran, cinsiyet değiştirme ameliyatlarıyla ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili, umuma açık ve herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın düzenlenen bir sergi yer aldı. Biz bu konuyu duyar duymaz hemen konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptık. Dedik ki, 'Böylesi bir sergi Türk toplumunun, geleneksel aile yapımız ve bizim medeniyet değerlerimizle bağdaşmayan, ahlaki değerlerimize aykırı, aynı zamanda ahlaka mugayir unsurlar içeren bir sergidir. Bu serginin burada herkesin ziyaretine açık bir şekilde olmasını doğru bulmuyoruz. Bu sergiye derhal yetkililer tarafından müdahale edilip, kapatılması noktasındaki tepkimizi gösterdik.' Bu tepki Eskişehirliler tarafından da hatta sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye'de gündeme geldi. Herkes bizim düşündüğümüz minvalde eleştirilerini ve tepkilerini ortaya koydu. Bu sergi ilgili alakalı İl Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde de dün itibariyle sergi ziyarete kapatıldı. Böylesi bir konu üzerine gereken işlemi yapıp, hassasiyeti gösteren tüm yetkili ve etkili makamlara teşekkür ediyoruz. Böylesi bir çalışmanın Eskişehir'imizde özellikle bizim tarihi, kültürel ve medeniyet değerlerimizin kuşandığı bir bölge olan Odunpazarı bölgemizde ahlaksız serginin olmasını doğru bulmuyoruz" dedi."Bu kirli emellerine teslim etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum"Gelen tepkilerden de bahseden İbrahim Akar şöyle devam etti: "Bundan sonra da böylesi çalışmalarını şehrimizde yapılmaması ve buna cesaret edilememesi adına da, bu tepkilerin, bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Burada sadece bizler değil, bizim gibi bu hassasiyet taşıyan herkes bu konuyla ilgili tepkisini ortaya koydu. Böylesi çalışmalar belki Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılıyor. Bunlara hep birlikte tepki göstermeliyiz. Özellikle bizim toplumumuzun ahlakını, aile yapısını bozmaya kalkan, gençlerimizi zehirlemek, onları ahlaksızlığa sürüklemek için var gücüyle çalışan küresel aparatların, engellenmesi gerekir. Bu serginin de uluslararası bir proje olduğunu düşünüyoruz. LGBT projeleri ile müslüman topluluğunun sosyal dejenerasyon çalışmaları karşısında dimdik duracağımızı belirtiyoruz. Bu ahlaksızlıklar karşısında ülkemizin geleceği olan gençlerimizi, çocuklarımızı bu yapılardan korumak adına üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar bu mücadeleyi onlarla vereceğimizi ve biz gençliğimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi bu ahlaksızların, bu kirli emellerine teslim etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum."Eşcinsel mesajların yer aldığı sergi ile Odunpazarı Modern Sanat Vakfından henüz bir açıklama yapılmadı.