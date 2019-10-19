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Son Dakika 3. Sayfa Ahlaksız teklif iddiasına adli kontrol

Ahlaksız teklif iddiasına adli kontrol

1 saat önce

Samsun'da 17 yaşındaki gence cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahlaksız teklif iddiasına adli kontrol, System.String[]

Samsun'da 17 yaşındaki gence cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki H.Ç.'nin 17 yaşındaki E.Ç.'ye sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edildi. E.Ç 'nin ailesine bilgi vermesi üzerine olay, jandarmaya bildirildi. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan H.Ç., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdi H.Ç. sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:13 Kaynak: İHA
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