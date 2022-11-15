Taksim bombacısının kaçarken çekilen net fotoğrafı kafa karıştırdı - Son Dakika
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Taksim bombacısının kaçarken çekilen net fotoğrafı kafa karıştırdı

15.11.2022 20:08

İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı düzenleyen Ahlam Albashır adlı teröristin patlama sonrası kaçtığı sırada çekilen fotoğrafının yakın planında çok net bir şekilde yüzünün görünmesi ve açısı nasıl bir kamerayla kaydedildiğine dair merak yarattı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıklarken, kadının olay yerinden uzaklaşırken çekilen görüntüleri tartışmaları beraberinde getirdi.

ÇANTAYI BIRAKTIKTAN SONRA UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.

NASIL ÇEKİLDİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Bombacının kaçarken çekilen görüntülerinden biri ise tartışmalara neden oldu. Görüntünün çok yakından çekilmesi ve net olması, nasıl bir güvenlik kamerasına takıldığı sorularının sorulmasına neden oldu. Ayrıca güvenlik kamerası haricinde bu görüntünün ne şekilde elde edilebileceği de sorgulanmaya başladı.

İşte o fotoğraf:

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SON DAKİKA: Taksim bombacısının kaçarken çekilen net fotoğrafı kafa karıştırdı - Son Dakika
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