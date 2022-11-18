Kadın teröristin Taksim'de keşif yaptığı görüntü gün yüzüne çıktı! Kıyafetler farklı, gül detayı aynı - Son Dakika
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Kadın teröristin Taksim'de keşif yaptığı görüntü gün yüzüne çıktı! Kıyafetler farklı, gül detayı aynı

18.11.2022 11:40

Taksim'de 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. Kadın teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görülürken, farklı bir kıyafet giymesi de dikkat çekti.

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.

KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kanlı saldırı Türkiye gündemindeki yerini korurken, dün akşam tutuklanan Suriye uyruklu terörist Albashır'ın patlamadan 9 gün önce İstiklal Caddesi'ne gelerek keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

KIYAFETLER FARKLI AMA ELİNDE YİNE BİR GÜL VAR

4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde yine gül olduğu görüldü. Farklı kıyafet giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • NURETTİN AVGIN: Eylemi gerçekleştiriği günkü gül için, çiçekçi bir kadın zorla satmak istedi. Bende dikkat çekmemek için aldım demişti. Demekki yalanmış. O gülün bir anlamı olmalı. Belki bir şifre, belki bir işaret. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Genel Kadın teröristin Taksim'de keşif yaptığı görüntü gün yüzüne çıktı! Kıyafetler farklı, gül detayı aynı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadın teröristin Taksim'de keşif yaptığı görüntü gün yüzüne çıktı! Kıyafetler farklı, gül detayı aynı - Son Dakika
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