Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı.
Kanlı saldırı Türkiye gündemindeki yerini korurken, dün akşam tutuklanan Suriye uyruklu terörist Albashır'ın patlamadan 9 gün önce İstiklal Caddesi'ne gelerek keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde yine gül olduğu görüldü. Farklı kıyafet giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.
Son Dakika › Genel › Kadın teröristin Taksim'de keşif yaptığı görüntü gün yüzüne çıktı! Kıyafetler farklı, gül detayı aynı - Son Dakika