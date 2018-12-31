Ahlat'a Kar Yağışı
38 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede, olumsuz hava koşullarının etkisi devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde yol açma çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.
Bu arada kar yağışını eğlenceye çeviren bazı çocuklar da kardan adam yapıp, gönüllerince eğlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:55 Kaynak: AA
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