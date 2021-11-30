"Ahlat Ağacı" Varşova Türk Filmleri Haftası'nda sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Varşova Türk Filmleri Haftası, "Ahlat Ağacı" filminin gösterimiyle başladı.

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın onur konuğu olduğu festivalin, Ziote Tarasy Sineması'nda gerçekleşen gösterimine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açılış töreninde konuşan Ceylan, film gösterimine katılanlara teşekkür ederek, "Özellikle de salgın sürecinin yaşandığı günümüzde, böyle bir kalabalığı bu sinemada görmek çok güzel." dedi.

Sinema kariyerinde Polonya'nın önemine işaret eden Ceylan, "Polonya'dan benim de beğendiğim müthiş yönetmenler çıkmıştır. Krzysztof Kieslowski, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi ve Roman Polanski'yi çok seviyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Bu harika yönetmenlerin ülkesinde bulunmak, bu nedenle benim için çok güzel." diye konuştu.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat da uzun zaman sonra yeniden Türk film haftasının düzenlendiğinin altını çizerek, YEE'nin Ankara merkezinde ve Varşova ofisinde görev yapanlara teşekkür etti.

Etkinliğin yalnızca sinema gösterimiyle sınırlı kalmayacağını kaydeden Fırat, "Değişik şehirlerde hem yemeklerimizi hem içeceklerimizi tanıtacağız. Mesela Türk kahvesi ve çayını, tarihiyle tanıtmak üzere bugün de bir görüşmemiz oldu. Hepinizin desteğini ve katılımını bekliyoruz. Burası Varşova'nın en büyük salonu ama inşallah Kovid-19'dan sonra, çok daha büyük salonlarda da binlerce katılımlı etkinlikler düzenlemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Varşova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan ise etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ahlat Ağacı filminin biletleri tükendi. Bu yoğun talepten dolayı, gelecek yıllarda bu faaliyetleri, butik şekilde, farklı şehirlerde yapmayı arzu ediyoruz ve tabii ki burada büyükelçimizle birlikte gelecek yılın da planlarını yapıyoruz. Film haftasında, Türk sinemasının çok değerli yönetmenlerinden, aynı zamanda fotoğrafçılığıyla da ünlü Nuri Bilge Ceylan'a aramızda olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Af filmini de burada göstereceğiz. Dolayısıyla Af filminin yönetmeni Cem Özay da aramızda. Türkiye'den de katılımcılarımız var. Gazetecilerimiz ve sinema haftasını takip edecek bir ekip de burada. Herkese bu anlamda teşekkür ediyoruz."

Festival kapsamında "Bizim İçin Şampiyon", "Af", "İşe Yarar Bir Şey", Omar ve Biz" ve "Tamam mıyız" filmlerinin yanı sıra Türk sinemasının unutulmaz eseri, "Selvi Boylum Al Yazmalım" da sinemaseverlere sunulacak.

Onur konuğu Nuri Bilge Ceylan, festivalin "masterclass" bölümünde sinemaseverlere tecrübelerini aktaracak.

İlk uzun metrajlı filmi Af ile başarı kazanan yönetmen ve yapımcı Cem Özay da filminin gösteriminin ardından söyleşi yapacak.

Etkinlik, 2 Aralık'ta sona erecek.