Ahlat Belediye Başkanı Çoban'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - Son Dakika

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Çoban, yaptığı açıklamada, söz konusu söylem ve çabaların, Erbaş'ın devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğunu belirtti.

Söz konusu söylem ve çabaların, yine millet tarafından boşa çıkarıldığını aktaran Çoban, şunları ifade etti:

"Bu vesileyle Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. 'Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldıysa onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde de temizlik ve insana fayda vardır' diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Allah'ın lanetlediği sapkınlık hakkında toplumu uyarma görevini yapan başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz."