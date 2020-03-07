Ahlat Belediye Meclisinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat Belediye Meclisinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Ahlat Belediye Meclisinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Ahlat Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ahlat Belediye Meclisinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Ahlat Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ahlat Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından belediye meclisi tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Belediye Başkanı Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı, devletimizin ve milletimizin bekası, birliği, dirliği, İslam coğrafyasının bekası için önemli harekattır. Kahraman Türk ordusunun ortaya koyduğu zaferi yürekten kutluyoruz. Ordumuzun, ülkemizin ve devletimizin bekası için sınırlarımızda göstermiş olduğu gayreti ve mücadeleyi destekleme adına Ahlat Belediyesi'nin meclisinde karar aldık. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutluyor ve tüm kuvvetimizle Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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