Ahlat Belediyesi Destek Merkezinden yılsonu sergisi - Son Dakika
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Ahlat Belediyesi Destek Merkezinden yılsonu sergisi

08.06.2022 15:42
Ahlat Belediyesi Destek Merkezinden yılsonu sergisi

Ahlat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren destek merkezindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Ahlat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren destek merkezindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergi ve ürünlerin satış reyonunun açılışına Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, burada yaptığı konuşmada, kadınların el emeği ve göz nuruyla güzel ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Belediye olarak kadınların üretimine yönelik desteklerini her zaman sürdüreceklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza yönelik yaptığımız bu destek projelerinin ve kursların önemini bir kez daha burada yapılan ürünleri yerinde görerek anlıyoruz. Belediye destek merkezi bünyesinde kadınlarımızın hazırlamış oldukları ürünleri tanıtmış olmanın ise mutluluğunu yaşıyoruz."

Ardından Kaymakam Dağ ve beraberindekiler sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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