Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika

Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürürken, toplanan kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına çıkartıyor.

Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürürken, toplanan kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına çıkartıyor.


Ahlat Belediyesi tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları gece geç saatlere kadar sürüyor. Öncelikli olarak ana arterlerden başlayarak vatandaşların müşterek kullanabileceği ve erişebileceği alanları temizleyen belediye ekipleri, toplanan kar kütlelerini de kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Gecenin geç saatlerine kadar karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, emeği geçenlere teşekkür etti. Kar temizleme çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, "2 gündür aralıksız yoğun yağışı etkili oldu. Bu nedenle öncelikle tüm mahalle arterlerimizin tamamını açtık. Tabi daha önceden kadememizde ekipmanlarımızla birlikte bir hazırlığımız vardı. Böylece rahatlıkla yolların açılımını sağladık. Bugünde çarşı merkezlerimizde haliyle yoğun bir kar birikimi oldu. Bu karları da kamyonlarla ilçenin dışlına taşımak kaydıyla karla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Burada öncelikle ekibe teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden, insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına tüm mücadeleyi ortaya koydular. Dikkat ederseniz gecenin bu saati halen çalışmaya devam ediyoruz. Öyle zannediyorum ki bu çalışmamız gece 24.00'e kadar devam edecek. Tabi kış boyu bu mücadelemiz devam edecek, sadece bugüne mahsus olmayacak. Bu bölge kar yoğunluğunun çok fazla yaşandığı yer. Bizde belediye olarak halkımızın hizmetinde, elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Hiçbir sokağımız, caddemiz açılmadan evimize rahatlıkla gitmiyoruz. Tüm sokakları açılmıştır. Buzlanmaya karşıda sık sık tuzlama yapılıyor. Şu anda da çarşı merkezlerimizdeki temizliğe devam ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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