Ahlat Belediyesinden sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

????? Ahlat Belediyesi tarafından kentteki bazı caddelerde başlatılan sıcak asfalt çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yetkililerden bilgi aldı, yolların kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Çoban, gazetecilere, şehir merkezinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi.

Halkın refahı ve huzuru için çaba gösterdiklerini belirten ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat'a ciddi anlamda ilgi var. Bu nedenle tüm imkanlarımızla alandayız. Alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu şehirdeki misafirlerimizin rahatı da bizi ilgilendiriyor. Ahlat, ev sahipliği yapmaya her yönüyle hazırlanıyor. Yaptığımız bu çalışmaların aslında bir sezona sıkıştırılmayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum."