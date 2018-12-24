Ahlat Belediyesinden Yol Açma Çalışması
47 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Ahlat Belediyesi, aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen ilçe merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yürütüyor. Kar
temizleme çalışmalarını inceleyen Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, ilçe merkezindeki tüm yolların ulaşıma açık tutulması için belediye olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Belediye Başkan Vekili Gülşen; "Şu anda kar yağışı ile birlikte Ahlat'ın 10 mahalle, okul araları, sokakları ve ana yollarında kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız şu an gayet iyi gidiyor. Greyder ve kepçe ile sıkıntılı bölgeleri açmaktayız. Tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:01 Kaynak: İHA
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