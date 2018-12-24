Son Dakika Haberleri: Ahlat Belediyesinden Yol Açma Çalışması

Ahlat Belediyesinden Yol Açma Çalışması

47 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlat Belediyesinden Yol Açma Çalışması, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettirirken, belediye ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlat Belediyesi, aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen ilçe merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yürütüyor. Kar temizleme çalışmalarını inceleyen Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, ilçe merkezindeki tüm yolların ulaşıma açık tutulması için belediye olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Belediye Başkan Vekili Gülşen; "Şu anda kar yağışı ile birlikte Ahlat'ın 10 mahalle, okul araları, sokakları ve ana yollarında kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız şu an gayet iyi gidiyor. Greyder ve kepçe ile sıkıntılı bölgeleri açmaktayız. Tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:01 Kaynak: İHA

Sabah, Bitlis, Kar, Ahlat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan: Muhafız'ın Başrol Oyuncularından Hazar Ergüçlü, BBC ile Anlaştı Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor

İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı 2019'a Girmeden SGK'ya Borçlanma Talebinde Bulunanlar 20 Bin Liraya Kadar Kara Geçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:48:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlat Belediyesinden Yol Açma Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]