Ahlat Belediyesinin korona virüs tedbirleri - Son Dakika
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Ahlat Belediyesinin korona virüs tedbirleri

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Ahlat Belediyesinin korona virüs tedbirleri, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


Belediye personelleri tarafından kapalı ve açık alanlarda sık sık temizlik çalışmaları sürdürülürken, toplu ulaşım araçlarında ise dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılıyor. Toplu taşıma araçlarında yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bu süreci hafife almadıklarını ve dezenfekte çalışmalarının halkın temasta bulunabileceği her alanda özenle yürütüldüğünü söyledi. Başkan Çoban, "Çok ciddi bir süreç ve takriben günde 100'e yakın vatandaşımızı kaybediyoruz. Hükümetimiz ve bakanlığımız çok güzel bir çalışma yürütüyor. Bütün bu kurumlarımız elbirliğiyle insanlığın başına musibet olarak gelen bu hastalıktan kurtulmak için gayret gösteriyor. Bizde ilçemizde aralıksız bir çalışma sürdürüyoruz. Dezenfekte çalışmamızı sadece toplu taşıma araçlarımızda da değil tüm kurumlarımızda, insanımızın temas edebileceği her alanda devam ettiriyoruz. Bugün bir kez daha hem şehir içi dolmuşlarımızda hem de şehirlerarası toplu taşıma yapan araçlarımızda aynı faaliyeti sürdürerek devam ettiriyoruz. Bu mesajımızda çok doğru algılansın, bu iş bakanlığımızın virüsle olan mücadeleyi sürdürdüğü kadar bizimde çalışmalarımız devam edecektir. Bu işi çok ciddiye alıyoruz" dedi.


"Ülkemizde takdire şayan bir çalışma yürütülüyor"


Ülkenin her bir ferdinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "En kıymetlimiz insanlarımız. Allah korusun onlardan biri zarar görürse kendimizi mesul hissederiz. Bu vesileyle bir taraftan da vatandaşımıza sesleniyoruz, ihtiyaç olmadıkça lütfen evde kalın ve dışarı çıkmayın. Biz zaten zabıtamızla, kademe personelleri ve diğer kamu kuruluşlarımızla hizmetinizdeyiz ve her türlü faaliyet aksatmadan yürütüyoruz. Özellikle 65 yaş üstü evde kalma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını personellerimiz evlerine kadar hiçbir zahmet anlayışı taşımadan, sevinerek yürütmektedir. Gördüğümüz kadarıyla Avrupa ülkelerinin birçoğunda bizde yürütülen faaliyeti yürütme gayreti veya devletin organize olma şeklini göremedik. Ama ülkemizde gerçekten takdire şayan bir durum var. Tüm bakanlıklarımızla, güvenlik teşkilatlarımızla, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyelerimizle üzerimize düşen tüm faaliyetleri vefa adına yürütüyoruz. Bu süreç kesintiye uğramdan yürütülmesi gereken bir süreçtir. Biz Ahlat'tan bin yıl önceki başkentimizden, tarihi kültürel mirasımızın emanet edildiği yerden tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Devlet ve millet olarak biz bize yeteriz anlayışıyla dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın bir seferberlik ruhu olarak başlattığı bu konuyu da böyle anlıyor ve bu şekilde yürütüyoruz. Evde kal Türkiye. Biz üzerimize düşeni yapmakta kusur etmeyeceğiz. Çünkü bizim en kıymetlimiz vatandaşımızdır" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:15 Kaynak: İHA

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