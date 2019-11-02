Son Dakika Haberleri: Ahlat beyaza büründü
Son Dakika Güncel Ahlat beyaza büründü

Ahlat beyaza büründü

6 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Ahlat beyaza büründü, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı.


Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı. İlçede sabahın erken saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı bir anda çevreyi beyaza bürürken ilerleyen saatlerinde ise kar yağışı yerini yağmura bıraktı. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu: Bekleyelim
"Boğazdaki imar yetkisi İBB'de değildir" diyen Bakan Kurum'a İmamoğlu'ndan yanıt: İBB'yi ya unuttu ya da unutturdular Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 13 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 18:21:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlat beyaza büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]