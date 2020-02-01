Ahlat beyaza büründü - Son Dakika

Karla Kaplanan Ağaçlar
Araçlarını temizleyen Vatandaşlar
İş yerlerinin Önünü Kardan Temizleyen Vatandaşlar
Vatandaşlardan Ümit Akkaya ile Röportaj
Ahlat'tan Genel Görünüm
Ahlat beyaza büründü
BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, karla bütünleşen ilçede güzel görüntüler oluştu.
Ahlat Belediyesine bağlı ekipler dün geceden itibaren şehir merkezinde yol açma çalışmalarını sürdürürken, kara yolları ekipleri ise ana yollarda karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.
Vatandaşlar ise karla kaplanan araçlarını temizleyerek, evlerinin önünde kar temizliği yaptı.