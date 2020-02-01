Ahlat beyaza büründü - Son Dakika
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Ahlat beyaza büründü

6 saat önce

Karla Kaplanan Ağaçlar Araçlarını temizleyen Vatandaşlar İş yerlerinin Önünü Kardan Temizleyen Vatandaşlar Vatandaşlardan Ümit Akkaya ile Röportaj Ahlat'tan Genel GörünümAhlat beyaza büründü BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı kenti...

Karla Kaplanan Ağaçlar

Araçlarını temizleyen Vatandaşlar

İş yerlerinin Önünü Kardan Temizleyen Vatandaşlar

Vatandaşlardan Ümit Akkaya ile Röportaj

Ahlat'tan Genel Görünüm

Ahlat beyaza büründü

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, karla bütünleşen ilçede güzel görüntüler oluştu.

Ahlat Belediyesine bağlı ekipler dün geceden itibaren şehir merkezinde yol açma çalışmalarını sürdürürken, kara yolları ekipleri ise ana yollarda karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Vatandaşlar ise karla kaplanan araçlarını temizleyerek, evlerinin önünde kar temizliği yaptı.

Ahlat beyaza büründü

Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:01 Kaynak: AA
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