Ahlat kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesi geceden bu yana etkisini sürdüren kardan dolayı beyaza büründü.
Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, kar yağışıyla Selçuklu Meydan Mezarlığı ile ilçenin tarihi mekanlarında güzel görüntüler oluştu.
Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
???????Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Vatandaşlardan Ümit Akkaya, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirterek, zorluğunun yanı sıra kar yağışıyla güzel görüntülerinde oluştuğunu söyledi.
Kaynak: AA
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