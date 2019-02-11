Son Dakika Haberleri: Ahlat Beyaza Büründü - Bitlis

Ahlat Beyaza Büründü - Bitlis

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde itibaren başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Ahlat'ta kar yağışıyla birlikte görülmeye değer manzaralar oluşurken, ilçede aralıklarla devam eden kar yağışı ise hayatı olumsuz etkiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi

Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:55:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlat Beyaza Büründü - Bitlis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]