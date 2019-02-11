Ahlat Beyaza Büründü - Bitlis
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Gece saatlerinde itibaren başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Ahlat'ta kar yağışıyla birlikte görülmeye değer manzaralar oluşurken, ilçede aralıklarla devam eden kar yağışı ise hayatı olumsuz etkiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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