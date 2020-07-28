Ahlat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi açılışı ve 1071 kutlamalarına hazırlanıyor - Son Dakika

Ahlat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi açılışı ve 1071 kutlamalarına hazırlanıyor

BİTLİS'in Ahlat İlçe Belediyesi bu yıl 949'uncu yılı kutlanacak olan 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Ahlat'ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı için hazırlıklara başladı.

Çarho bölgesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilecek kutlamalar için alandaki çadır sayıları artırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikler için çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmaları izlemek için alana gelen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışına katılacak olan Erdoğan'ın bölge insanına armağanı olan külliyenin açılışının heyecanını yaşadıklarını söyledi. Hazırlıkları tamamlamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Çoban şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi 1071 kutlamalarının ilk etabı olan Ahlat'ta 23-25 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Ahlat Obası, her yıl Cumhurbaşkanımızı kuvvet komutanlarımızı, bakanlarımızı ve MHP Genel Başkanını ve halkımızı ağırlıyor. Şarklı hemşehrilerimiz de konukseverliğin bütün özelliklerini ortaya koyuyor. Burada 36 çadırımızda belediyelerimizin yine bütün kültürel varlıklarını sergileyebileceği bir alanımız var. Folklorik özelliklerini, kültürel miraslarını sergileyebilecekleri, kendi tanıtımlarını yapabilecekleri bir alan. Aşağı kısımda şehirlerimizin el sanatlarını tanıtabilecekleri 40'a yakın el sanatı tanıtım standlarımız var. Bu yıl 40'a yakın şehrimizi de davet ettik. Biraz da sınırlı tuttuk. Okçular Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmaya Kültür ve Turizm Bakanlığımızda destek veriyor. Yine Okçular Vakfı aracılığımızla etnosporu burada gerçekleştiriyoruz. Binicilik, okçuluk yani hipodrom gibi bir çalışmayı da burada gerçekleştirmiş olacağız. Diğer tarafta da Ahlat çarşımız var. Burada hem yöresel ürünlerimizı hem de esnafımızı değerlendirme adına bir gayret gösteriyoruz. Gelecek konuklarımıza han çadırımızda ve diğer çadırlarımızda yöresel lezzetleri ikram edeceğiz. Bu yıl ayrıca yöresel lezzetlerle ilgili bir yarışma da düzenleyeceğiz."