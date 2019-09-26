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Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni hizmet binası açıldı

2 saat önce

Bitlis'in Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odasının (ESO) yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni hizmet binası açıldı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odasının (ESO) yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.


İlçenin Erkizan Mahallesi'nde faaliyete başlayan Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni hizmet binası dualarla açıldı. Düzenlenen açılış törenine AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, bazı oda başkanları, kurum amirleri ile çok sayıda esnaf katıldı.


Açılışın ardından Ahlat ESO'nun yeni hizmet binasını gezen AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve davetliler, odanın yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisin bulundular.


Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ise, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, yeni hizmet binaları hakkında bilgi verdi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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