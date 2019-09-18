Ahlat fasulyesinde hasat sona erdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen fasulyenin hasadı sona erdi.

Bahçe köyündeki fasulye tarlalarını gezen Kaymakam Erkan İsa Erat, çiftçilerle sohbet etti.

Erat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yetiştirilen fasulyenin ülkedeki üretimin yüzde 6'sına denk geldiğini söyledi.

Kentte yaklaşık 15 bin ton fasulye üretimi yapıldığını belirten Erat, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve valimizin talimatları doğrultusunda ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için üreticimizin her zaman yanındayız. Bahçe köyünde yapılan son fasulye hasadına eşlik ederek, köylülerimize, çiftçilerimize bolluk ve bereket diledik. Ahlat'ta gerek fasulye gerekse diğer üretim alanlarımızda hem ilçemizden hem de çevre il ve ilçelerden gelen 20 bin kişiye iş imkanı veriliyor ve böylece ekonomiye de katkı sağlıyoruz."

Çiftçilerden Rıdvan Altuntaş da bu yıl ki verimden memnun olduklarını dile getirdi.

Erat'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Zubeyr Ergezen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Abdurrahman Pirhasanoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden eşlik etti.