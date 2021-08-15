Ahlat'ta spor kulübü açıldı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin açılışı yapıldı.

Açılış törenine katılan Gençlik Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken, sporun birleştirici ve eğitici ruhundan yaralanmak için spor kulübünün açıldığını söyledi.

Bu çalışmada kendilerine destek verenlere teşekkür eden Örken, şunları kaydetti:

"Bağımlılık sadece uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığından ibaret değildir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı en az diğerleri kadar yaygın. Bahsi geçen bu bağımlılıklarla mücadele etmek için kurulan kulübümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 'Bağımlı Olma Sporcu Ol' projesini de başarıyla yürütmektedir. Proje kapsamında 150'ye yakın yaşları 6-14 arasında değişen 70 çocuğumuza futbol okulu eğitimi, 15-20 yaş grubunda 24 gencimize ise ileri düzeyde futbol eğitimini veriyoruz, Amacımız hentbol, voleybol, basketbol ve sporun tüm kademelerini ilçemize tanıtmaktır."

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, bazı kurum amirleri, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.