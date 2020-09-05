Ahlat Halk Eğitim Merkezi'nden, üniversiteye öğrenci yerleştirmede büyük başarı - Son Dakika

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ücretsiz açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerden 101'i üniversiteli oldu.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, büyük emekler sonucu istediği üniversitelere yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri kutladı.

Öğrencilerin pandemi sürecine rağmen yorucu ve uzun maratonu iyi değerlendirdiğini aktaran Dumanlı, şunları kaydetti;

"HEM ekibi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu uzun maratonun sonunda kurslarımıza katılan öğrencilerimizin tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, öğretmenlik, ilahiyat ve hemşirelik gibi lisans ve bazı ön lisans bölümlerine yerleşmesinin sevincini ile gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte özverili çalışmalar yürüten müdür yardımcılarımız Taner Kardoğan ve İbrahim Gülsar ile kurslarda görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Dumanlı, kursların düzenlenmesinde kendilerine destek olan Kaymakam Erkan İsa Erat ile Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'e teşekkür etti.