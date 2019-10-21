Son Dakika Haberleri: Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine başladı
Son Dakika Güncel Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine başladı

Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine başladı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Tayfun Algül görevine başladı.

Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine başladı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Tayfun Algül görevine başladı.


İlçede görev yapan gazeteciler, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında gazetecilere açıklama yapan Algül, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü göreve başlamaktan son derece memnun olduğunu belirterek, "Tarihiyle kültürüyle birçok medeniyete ve devlete ev sahipliği yapmış olan güzel ilçemiz, tabiat harikası bir yer. Bir tarafında göl, çevresi ise doğal güzelliklerle dolu. Böyle bir yerde vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur duyuyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinden sonra burada görev aldım. Ahlatlılara personelimizle birlikte hak ettiği hizmeti en üst seviyede vermeyi amaç edindik. İnsanlarımız ilk günden itibaren bizi bağırlarına bastılar. İnşallah halkımızla sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelip Ahlat'a hizmet verme çabasında olacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olur" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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