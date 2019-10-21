Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine başladı

Bitlis'in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Tayfun Algül görevine başladı.



İlçede görev yapan gazeteciler, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında gazetecilere açıklama yapan Algül, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü göreve başlamaktan son derece memnun olduğunu belirterek, "Tarihiyle kültürüyle birçok medeniyete ve devlete ev sahipliği yapmış olan güzel ilçemiz, tabiat harikası bir yer. Bir tarafında göl, çevresi ise doğal güzelliklerle dolu. Böyle bir yerde vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur duyuyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinden sonra burada görev aldım. Ahlatlılara personelimizle birlikte hak ettiği hizmeti en üst seviyede vermeyi amaç edindik. İnsanlarımız ilk günden itibaren bizi bağırlarına bastılar. İnşallah halkımızla sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelip Ahlat'a hizmet verme çabasında olacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olur" dedi. - BİTLİS