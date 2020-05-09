Ahlat ilçesinde öğrenciler sanal satranç turnuvasında buluştu - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğrenciler arasında sanal satranç turnuvası düzenlendi.
Ergezen Ortaokulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini sanal satranç turnuvasında buluşturdu.
Okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ahmet Sürücü tarafından düzenlenen çevrimiçi satranç turnuvasına öğrencilerde ilgi gösterdi.
29 öğrencinin katıldığı turnuva, günlük satranç sistemi ve lig usulüyle oynanarak dört günde tamamlandı.
Turnuvada okulun 5-A sınıfı öğrencisi Talha Akpolat birinci olurken, 5-A sınıfından Mehmet Kağan Pirhasanoğlu ikinci, 8-D sınıfından Yusuf İslam Eminoğlu ise üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere hediye verildi.