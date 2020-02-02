Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Mezar taşlarından görüntü

Vatandaşlardan Fatih Gökalp ile röportaj - Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte 200 köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirtti.

400 yolun açıldığını, kalan bölgelerde de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kurtkan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin belirlenen noktalarda bekletildiğini bildirdi.

Kentte kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve kara yolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışması yapıyor.

Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, ilçede etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yılın her döneminde çok sayıda ziyaretçi ağırlayan dünyanın en büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda beyaz kar örtüsü güzel görüntüler oluşturdu. Mezarlığa gelen ziyaretçiler de karşılaştıkları eşsiz manzarayı fotoğrafladı.