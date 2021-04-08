AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK - Son Dakika

AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK

08.04.2021 10:40

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın mezar taşları, hazırlanan 'Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor' projesi ile dünyaya tanıtılacak.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın mezar taşları, hazırlanan 'Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor' projesi ile dünyaya tanıtılacak. 163 bin 491 euroluk projenin 14 ay süreceğini ve ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman, projenin bir ortağının İtalya'nın Lecce kentindeki Belediyeler Birliği Derneği olduğunu, hazırlanacak olan kısa film ve çekimlerin de Avrupa'nın çeşitli ülkelerine tanıtım amaçlı gönderileceğini söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki 8 bin anıt mezarı ile dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı için Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Müze Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmalarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İtalya'nın Lecce kentindeki Belediyeler Birliği Derneği'nin de destek verdiği 163 bin 491 euroluk 'Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor' projesi hazırlandı. Ahlat mezar taşlarını dünyaya tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında hazırlanan kısa film ve ilçede yapılacak olan çekimler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderilecek.

TOPRAK ALTINDAKİ 100 MEZAR TAŞI ÇIKARILACAK

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman, sundukları projenin 1 Nisan'da başladığını söyledi. Adıyaman, proje kapsamında mezarlıkta toprak altında bulunan 100 mezar taşını çıkaracaklarını belirterek, "Mezar taşını ayağa kaldırarak, liken temizliği, karekod eklenmesi, tabelalandırma işlemleri yapılacak. Bütün bu çalışmalar sonunda kısa bir film çekilerek hem Ahlat'ta hem de İtalya'da fotoğrafları sergilenecek. Proje ile bugüne kadar gelen turist sayısında artış bekliyoruz. Ayrıca çıkarılacak mezar taşları ile yeni bir tarihi bilgi veya motiflerle karşılaşmayı hedefliyoruz. Bölgede 20 bine yakın mezar taşı olduğu bilgisi var. Proje sonunda da bu taşları da gün ışığına çıkarmak için çalışacağız. İlk etapta ortağımız dolayısıyla İtalya'da kısa film, fotoğraf ve seminer çalışması yapılacak. Ardından da çoğaltılacak olan kısa film CD'leri Avrupa'nın birçok ülkesi ile birlikte Türki Cumhuriyetlerinin Kültür Bakanlıklarına göndermeyi hedeflemekteyiz" dedi.

ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITILACAK

Proje ortaklarından Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek ise 210 dönümlük alana yayılan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın bünyesinde 8 bin 103 adet mezar barındırdığını söyledi. Ercek, "Kapladığı alan ve barındırdığı mezar taşları ile dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı unvanına sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında her yıl restorasyon, konservasyon, restitüsyon ve kazı çalışmaları yürütülüyor. Avrupa Birliğine sunulan proje kapsamında 100 adet daha mezar taşının ayağa kaldırılması söz konusudur. Bu proje ile hem ulusal bazda hem de uluslararası düzeyde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın tanıtılmasını önemsiyoruz. Bu şekilde tanıtımlarımız daha da hız kazanıyor. Bu vesileyle kaymakamlığımıza ve derneğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

14 AY SÜRECEK

Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi Sorumlusu Necati Aktekin de 14 ay sürecek olan projenin, merkezi finans birimi tarafından yürütülen Avrupa Birliği'nin ortak kültürün geliştirilmesi programı kapsamında hazırlandığını söyledi. Aktekin, yıkık vaziyette toprak altında kalan 100 mezar taşında çalışmalar yapılacağını, bunların restorasyonlarının yapılıp, kitabelerinin okunacağını, ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak tabelalandırılıp, kare kodlarının yapılacağını söyledi. Aktekin, ??Proje kapsamında 2 ayrı sempozyum da düzenlenecek. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın yurt içi ve yurt dışında tanıtılması için kısa film ve fotoğraflarının sergilenerek 2 adet sempozyum düzenlenmesi yer alıyor" dedi.

AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK
AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK

Selçuklu, Ahlat, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AHLAT'IN ANIT MEZARLARI, DÜNYAYA TANITILACAK - Son Dakika


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