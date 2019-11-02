Son Dakika Haberleri: Ahlat'ın köyleri beyaza büründü
Son Dakika Güncel Ahlat'ın köyleri beyaza büründü

Ahlat'ın köyleri beyaza büründü

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Ahlat'ın köyleri beyaza büründü, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.


Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.


Köylerde etkili olan yağış yaşamı zorlaştırırken hafta sonu okullardaki kurslara gitmeye çalışan öğrencilerin de kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlandığı gözlendi. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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