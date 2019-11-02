Ahlat'ın köyleri beyaza büründü
6 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Köylerde etkili olan yağış yaşamı zorlaştırırken hafta sonu okullardaki kurslara gitmeye çalışan öğrencilerin de kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlandığı gözlendi. - BİTLİS
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